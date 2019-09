Fiorentina, primo goal italiano per Pedro: si sblocca con la Primavera

Ancora in non perfette condizioni, Pedro sta mettendo minuti nelle gambe con la Primavera della Fiorentina: contro la Roma il primo goal italiano.

E’ stato uno dei colpi più importanti messi a segno dalla nel corso della sessione estiva di calciomercato, ma in campionato non è ancora riuscito ad esordire.

Pedro è considerato uno tra gli attaccanti più promettenti tra quelli sfornati dall’immensa fucina del calcio brasiliano e tra l’alto ha iniziato la sua stagione realizzando 5 reti in 10 partite nel Brasilerao con la maglia del Fluminense, prima di approdare in viola però è stato costretto a fermarsi per diverse settimane a causa di un infortunio muscolare e le sue condizioni non sono ancora tali da consentirgli di poter essere a disposizione di Vincenzo Montella.

Per questo motivo la Fiorentina ha deciso di fargli mettere minuti nelle gambe con la Primavera e nella giornata di sabato è anche arrivato il suo primo goal italiano. Pedro, che già aveva giocato per 61’ agli ordini di Emiliano Bigica nel precedente match contro la Primavera dell’ , è rimasto in campo per 71’ con la di Alberto De Rossi e al 7’, imbeccato da Koffi, si è involato verso la porta giallorossa e, subito dopo l’ingresso in area, ha lasciato partire un destro verso il palo più lontano sul quale Cardinali nulla ha potuto.

Nel corso della sfida, che si è chiusa sul 3-1 a favore dei gigliati, ha trovato la via della rete anche un altro gioiello prelevato in estate dalla Fiorentina: Bobby Duncan. Per l’ex talento del , noto anche per essere il cugino del leggendario Steven Gerrard, sono già tre i goal in altrettante partite di campionato con la Primavera.