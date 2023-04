Fiorentina Primavera super: quinta finale di Coppa Italia consecutiva

Quinta finale di Coppa Italia Primavera consecutiva per i ragazzi di Alberto Aquilani, attesi dalla sfida contro la Roma del 26 aprile.

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani lo ha fatto ancora: i giovani viola hanno conquistato la finale della Coppa Italia di categoria per la quinta edizione consecutiva, grazie al 3-2 rifilato al Genoa in semifinale.

Al 'Torrini' di Sesto Fiorentino, dopo il primo tempo chiusosi sullo 0-0, è andata in scena una ripresa che definire scoppiettante è dir poco: tre goal della Fiorentina in meno di un quarto d'ora (a segno Amatucci, Kayode e Krastev) e tentativo di rimonta del 'Grifone' con Papadopoulos e Bornosuzov, che però non è bastato per raggiungere la Roma nella finalissima in programma a Salerno il 26 aprile.

La Fiorentina proverà a mantenere inalterato il bilancio positivo che, a partire dalla stagione 2018/2019, la vede sempre presente all'ultimo atto della competizione e, soprattutto, sempre vincente.

Sulla strada dei ragazzi di Aquilani, come detto, ci sarà la Roma, a sua volta vittoriosa contro l'Inter nell'altra semifinale: decisivo un colpo di testa di Keramitsis a dieci minuti dalla fine dei tempi regolamentari.

Roma che, peraltro, rappresenta la tappa più importante della carriera da giocatore di Aquilani, cresciuto nelle giovanili giallorosse e pilastro della prima squadra fino al 2009, anno della cessione al Liverpool.