Fiorentina, Pradè esclude gli arrivi di De Rossi e Ibrahimovic: "Non avrebbe senso"

Dopo il rinnovo di Gaetano Castrovilli, la ha blindato un altro dei suoi giovani. Lorenzo Venuti ha infatti rinnovato il contratto che lo legherà al club gigliato fino al 2023.

Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo Daniele Pradè che, parlando in conferenza stampa, ha anche aperto al prolungamento di altri due gioielli della rosa: Sottil e Ranieri.

Pradè si è soffermato anche sulla possibilità di prolungare il contratto che lega Chiesa alla Fiorentina.

“Noi siamo sempre stati chiari e siamo contenti di quello che sta facendo, ci sarà il tempo per sederci ad un tavolo. Io spero che diventi il futuro della Fiorentine e mi auguro che lo pensi anche lui. Non posso esprimere le mie sensazioni, bisogna parlare con il ragazzo e poi decideremo insieme”.

Il direttore sportivo della Fiorentina ha smentito le voci che vorrebbero i gigliati sulle tracce di Ibrahimovic e De Rossi in vista di gennaio.

“Non so perché sono tornati fuori i loro nomi. Parliamo di due situazioni che adesso non avrebbero più un senso tecnico. Parliamo di due grandissimi campioni, ma non rientrano nei nostri piani”.