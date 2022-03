La Fiorentina presenta il nuovo logo, Barone: "Rispettata la storia di Firenze e dei tifosi"

La Fiorentina si rifà il look, almeno per quanto riguarda il nuovo logo societario, presentato in un evento tenutosi alla Rinascente Lounge davanti allo stadio 'Artemio Franchi'.

Una rottura col passato soltanto parziale: il rombo diventa un quadrato, con la lettera 'V' (riferimento alla tifoseria Viola) ad agire da base per il giglio, storico simbolo presente fin dal 1961.

Evidente la soddisfazione del direttore generale Joe Barone, che ha rilasciato alla stampa queste dichiarazioni riportate da 'FirenzeViola'.

"Il giglio venne usato nel '61 quando la Fiorentina arrivò a livelli europei. Abbiamo rispettato la storia di Firenze e dei tifosi.

La Fiorentina rimane sempre la Fiorentina, ma l'identità del Viola è unica nel mondo, non solo in Italia. Sulla grandezza della 'V', è perché la nostra tifoseria è unica: ma comunque secondo me non è più grande del giglio. Sono entrambi importanti. Tutti noi lavoriamo per vincere, nessuno scende in campo per perdere: stiamo passando un bel periodo anche se abbiamo bisogno di continuità. Con l'investimento sul Viola Park abbiamo una base per creare una storia importante".

La speranza dei tifosi è che questa novità possa portare fortuna in vista di un finale di stagione cruciale, da cui passeranno tutte le chance di tornare a disputare una competizione europea nella prossima stagione. Il tutto, ovviamente, in attesa della nascita del nuovo centro sportivo, il Viola Park.