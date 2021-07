La Fiorentina ha bloccato Nastasic: allo Schalke 04 andranno 2-3 milioni

La Fiorentina sta per riaccogliere Matija Nastasic dopo la cessione avvenuta nel 2012: ritorno agevolato dalla retrocessione del suo Schalke 04.

Gli amori fanno dei giri immensi e poi... ritornano. Quello della Fiorentina per Matija Nastasic non si è mai sopito e, anzi, è tornato di stretta attualità all'ufficialità della retrocessione in Zweite Liga dello Schalke 04.

Chiaro che per il difensore serbo sia giunto il tempo di salutare la squadra che lo acquistò nel 2015: colpa di stimoli che sono venuti a mancare col passare delle giornate e con l'aumento della consapevolezza che l'ultimo posto in Bundesliga non sarebbe più stato evitato.

Secondo 'Sky Sport', la Fiorentina ha praticamente bloccato Nastasic che dovrebbe arrivare per una cifra piuttosto abbordabile (2-3 milioni di euro), resa possibile proprio dalla discesa in seconda serie del club della Ruhr.

Prima, però, la 'Viola' vorrà mettere a punto alcune uscite e solo in un secondo tempo si concentrerà sull'ufficialità del ritorno di un giocatore che, nove anni fa, venne ceduto al Manchester City a peso d'oro: 16 milioni di euro più il cartellino di Stefan Savic, ora colonna dell'Atletico Madrid campione di Spagna.