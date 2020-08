La Fiorentina si inserisce su Muriqi, Lotito si arrabbia: "Telefonata concitata"

La Lazio non ha gradito il tentativo della Fiorentina per l'obiettivo Muriqi: Lotito ha telefonato a Barone per chiedergli di farsi da parte.

Si chiude, non si chiude, si chiude, non si chiude. Un balletto che va avanti ormai da giorni e giorni. E che sta iniziando a sfinire la , non ancora in grado di trovare l'accordo definitivo con il Fenerbahçe per Vedat Muriqi. Col rischio di farselo soffiare dalla .

Secondo il 'Corriere dello Sport', i viola hanno infatti tentato un inserimento per l'attaccante kosovaro, per il quale la Lazio non si è ancora spinta a offrire i 20 milioni richiesti dai turchi. E il presidente Lotito come l'ha presa? Male, apparentemente.

"La trattativa continua ad oltranza, tra tante difficoltà - scrive il quotidiano in edicola questa mattina - nonostante l’infortunio del giocatore (stop di almeno un mese). Ha provato ad inserirsi anche la Fiorentina. Lotito, venuto a conoscenza del fatto, sembra che abbia chiamato, in una telefonata concitata, Joe Barone, diggì dei viola, per chiedergli di farsi da parte".

Un duello che nasce dal rilancio pensato e operato nelle scorse settimane dal Fenerbahçe. Il club turco sembrava infatti disposto ad accettare la proposta di 16 milioni di euro fatta pervenire dalla Lazio, salvo rilanciare a 20 milioni. Bloccando, di fatto, un accordo vicino.

Altre squadre

La Lazio, ovviamente, spera ancora di poter regalare Muriqi a Inzaghi nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane. Di certo prima del 5 ottobre, termine ultimo della finestra di calciomercato. Ma pure la Fiorentina ha fatto un pensierino al turco.