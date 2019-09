Fiorentina, Montella deve battere la Sampdoria: c'è il fantasma di Spalletti

La Fiorentina è l'unica squadra di Serie A a non avere ancora vinto una partita ed è ultima in classifica. Montella non rischia ma Spalletti è pronto.

2 punti in 4 partite, ultimo posto in classifica e zero vittorie. L'inizio di campionato della , almeno sotto il profilo del risultati, è da incubo nonostante i viola abbiano offerto discrete prestazioni contro avversari del calibro di , e .

Montella d'altronde, per difendere la sua squadra, ha sottolineato proprio la caratura delle avversarie che non a caso sono le tre prime classificate dell'ultimo campionato.

Questo però non basta da solo per giustificare come la Fiorentina non vinca una partita in dal 17 febbraio (in trasferta contro la ), mentre in casa il successo manca addirittura dal 16 dicembre 2018.

Contro la , insomma, servono solo i tre punti e Montella lo sa bene. Il tecnico finora gode della fiducia assoluta della società ma nel caso in cui le cose dovessero precipitare la Fiorentina, secondo Tuttosport, ha già in caldo il sostituto: Luciano Spalletti.

L'ex allenatore dell' , come risaputo, è ancora sotto contratto con i nerazzurri ma liberarsi non sarebbe certo un problema specie davanti al richiamo della sua Toscana.

Montella dal giorno del suo arrivo a Firenze, dove ha sostituito Pioli lo scorso aprile, ha collezionato appena 4 punti in 11 partite frutto di quattro pareggi e ben sette sconfitte. L'unica vittoria invece è arrivata in Coppa contro il Monza, squadra ambiziosa ma che milita in Serie C.

Il tecnico in vista della gara casalinga contro la Sampdoria spera almeno di recuperare Chiesa e Ribery, entrambi usciti acciaccati dalla gara di contro l'Atalanta ma entrambi fondamentali per fare tornare la Fiorentina alla vittoria e scacciare il fantasma di Spalletti.