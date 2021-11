Fiorentina-Milan, le pagelle: Vlahovic devastante, Ibra indomabile

PAGELLE FIORENTINA

TERRACCIANO 6 - Graziato da Ibrahimovic e da Leao risponde presente quando c'è da metterci i guantoni.

ODRIOZOLA 6.5 - In modalità no stop sul binario di destro: gamba e sacrificio a sostegno della causa.

VENUTI 6.5 - A braccetto con Igor supera l'esame della capolista a pieni voti. Sfortunato in occasione dell'autorete finale: una macchia che non rovina la sua serata.

IGOR 6.5 - In piena emergenza si erge a leader della difesa di Italiano: Ibra graffia due volte ma nel complesso conduce la nave in porto ben figurando.

BIRAGHI 6.5 - Zero sbavature sulla corsia di sinistra: più di contenimento che di proposta, oggi, ma fa una grande figura.

BONAVENTURA 5.5 - Un'ora di grande spessore e ordine, poi la follia che rimette in partita il Milan. Peccato veniale. (69' CASTROVILLI 6 - Iniezione di qualità nel finale)

TORREIRA 6.5 - Mai in imbarazzo in cabina di regia: tesse la trame di gioco dei toscani con piglio e personalità.

DUNCAN 6.5 - E' il più lesto di tutti ad avventarsi sul pasticcio di Tatarusanu appoggiando in porta il più comodo dei palloni (93' MALEH SV)

CALLEJON 5.5 - Si accende ad intermittenza prima di farsi rimontare da Kalulu su un'invitante faccia a faccia con Tatarusanu (69' NICO GONZALEZ 6.5 - In campo nel momento di massima spinta del Milan non abbaglia fa respirare i suoi servendo a Vlahovic il pallone del 4-2)

VLAHOVIC 8 - Non poteva mancare la sua griffe nella notte che regala alla viola il primo successo contro una big: due goal intrisi di potenza e tecnica che mandano al tappetto il Diavolo.

SAPONARA 7 - In chiusura di primo tempo manda in orbita la viola incastonando all'incrocio una perla di rara bellezza. La proverbiale ciliegina in una serata da dominatore.

PAGELLE MILAN

TATARUSANU 4 - Topica colossale in occasione del vantaggio viola: sfera che gli sfugge dalle mani e sentiti ringraziamenti da parte di Duncan. Nulla può sul gioiello di Saponara e sulla fiammata di Vlahovic.

KALULU 5.5 - Partenza incoraggiante poi sparisce dai radar (57' FLORENZI 6 - Apporto di freschezza sul binario di destra)

KJAER 6.5 - Il suo lo fa sempre, come da copione: solido e ordinato.

GABBIA 5 - Concorso di colpa in occasione del vantaggio viola quando non copre la sfera e si fa sorprendere dal blitz di Duncan.

THEO HERNANDEZ 5.5 - Quando alza i giri del motore è un cliente inarrestabile: è suo l'assist per il bis di Ibra, ma nel finale cestina tutto con l'errore che spiana la strada al poker di Vlahovic.

TONALI 6 - Partenza sprint poi abbassa il ritmo ma galleggia sulla linea della sufficienza (74' BENNACER SV)

KESSIE' 6 - Naviga a corrente alternata, mai nel vivo.

SAELEMAEKERS 5 - Tanta imprecisione e poca sostanza: impalpabile sulla destra (57' MESSIAS 5.5 - Spicchio di gara decisamente evanescente)

BRAHIM DIAZ 5.5 - Rimane intruppato tra le linee e non accende mai la luce (57' GIROUD 5.5 - Nella mischia dare ancora più peso all'attacco rossonero, non punge mai)

RAFAEL LEAO 6.5 - E' il più pericoloso della truppa rossonera: sprint e fiammate come se non ci fosse un domani ma non trova la zampata risolutiva (74' KRUNIC SV)

IBRAHIMOVIC 8 - Le prove generali nella prima frazione, poi la doppietta che rianima il Milan ma non sufficiente per tornare da Firenze con almeno un punto in tesca. Mette lo zampino anche sul terzo goal 'provocando' l'autorete di Venuti.