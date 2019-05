Fiorentina-Milan: diretta streaming gratis

Guarda Fiorentina-Milan in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

Il di Gennaro Gattuso va a far visita alla dell'ex Vincenzo Montella nell'anticipo serale del sabato della 36ª giornata di . I rossoneri sono risaliti al 5° posto dopo la recente vittoria di e continuano a sperare in una rimonta Champions: 59 i punti in classifica (gli stessi della , ma i lombardi sono avanti negli scontri diretti), con 16 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte. I toscani attraversano un periodo molto negativo e sono scivolati al 13° posto con 40 punti (a pari merito con il , che tuttavia prevale negli scontri diretti) e hanno fatto un cammino con 8 vittorie, 16 pareggi e 11 k.o.

Segui live e in esclusiva Udinese-Inter su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

Il polacco Krzysztof Piatek, autore di 8 goal in 15 presenze con i rossoneri (21 reti in 35 partite in totale), e il centrocampista Marco Benassi, a segno 7 volte in 29 partite per i viola, sono i migliori marcatori delle due squadre in questa stagione. Per la Fiorentina sono arrivate 3 sconfitte consecutive nelle ultime 3 gare disputate, il Milan invece ha registrato un pareggio, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 3 giornate.

FIORENTINA-MILAN DIRETTA STREAMING

La piattaforma DAZN ha acquisito i diritti per la trasmissione in di 114 partite della Serie A TIM spalmate in 3 stagioni, dunque di 3 gare a giornata. Fra i match in palinsesto per la 36ª giornata del campionato 2018-19 c'è anche la sfida Fiorentina-Milan, in programma sabato sera al Franchi.

Attivando il mese gratuito, gli utenti potranno vedere Fiorentina-Milan e tutti gli eventi DAZN gratuitamente per 30 giorni, terminati i quali pagheranno mensilmente 9.99 euro o potranno disdire la sottoscrizione senza alcun costo aggiuntivo.

FIORENTINA-MILAN DATA E ORARIO

Fiorentina-Milan è in programma la sera di sabato 11 maggio 2019 nella cornice dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, con fischio d'inizio previsto per le ore 20.30.