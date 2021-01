La Fiorentina guarda in casa Milan: vuole Conti per l'out di destra

La Fiorentina ha individuato in Andrea Conti un possibile rinforzo per la fascia destra. Ci sarebbe già il sì del giocatore.

Nel corso di questa stagione il campo l’ha visto pochissimo, ma ad attenderlo ci potrebbe comunque essere un immediato futuro da importante protagonista di questa sessione invernale di calciomercato.

Andrea Conti al è chiuso (per lui appena 18’ in campionato ai quali vanno aggiunti 112’ in ) ma in ha ancora degli estimatori, tra i quali anche la .

Il club gigliato ha ceduto Pol Lirola al ed ha individuato proprio nell’esterno rossonero il suo potenziale sostituto sull’out di destra.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, Fiorentina e Milan nelle prossime ore potrebbero avviare una trattativa per trovare la giusta formula con la quale chiudere l’operazione. Tra le ipotesi c’è quella di un prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze totalizzate.

Secondo quanto riportato da ‘Violanews’ La Fiorentina punta ad un prestito con diritto di riscatto, ma intanto ha già incassato il ‘sì’ del giocatore.

Conti, 26 anni, è approdato al Milan nell’estate del 2017 a fronte di un esborso da circa 25 milioni di euro, ma la sua avventura in rossonero è stata fortemente condizionata da due gravi infortuni al ginocchio sinistro.