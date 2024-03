This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Fiorentina-Maccabi Haifa in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Conference League? Europa Conference LeagueFiorentina vs Maccabi HaifaFiorentinaMaccabi Haifa Fiorentina-Maccabi Haifa per il ritorno degli ottavi di Conference League: canale tv, diretta streaming e formazioni. FIORENTINA-MACCABI HAIFA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Fiorentina al bivio in Conference League, chiamata a superare gli ottavi di finale affrontando il Maccabi Haifa nel match di ritorno. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte I viola partono dal 4-3 conseguito all'andata (giocata in campo neutro a Budapest per via del conflitto Israele-Palestina) al termine di una partita rocambolesca, decisa dal sinistro di Antonin Barak in pieno recupero. Il Maccabi per qualificarsi avrà bisogno di vincere con due goal di scarto (un successo di misura, con qualunque risultato, porterebbe le squadre ai supplementari); la squadra di Italiano, invece, volerebbe ai quarti di Conference anche con un pareggio. Tutto su Fiorentina-Maccabi Haifa: formazioni, diretta tv e streaming del match. FIORENTINA-MACCABI HAIFA IN DIRETTA GIOVEDÌ 14 MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Fiorentina-Maccabi Haifa Competizione Ottavi Conference League Data 14 marzo 2024 Orario 18:45 Stadio Artemio Franchi (Firenze) FIORENTINA-MACCABI HAIFA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE OGGI Sky Sport Guardala qui DAZN Guardala qui FIORENTINA-MACCABI HAIFA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-MACCABI HAIFA Nico Gonzalez, uscito per noie muscolari contro la Roma, non preoccupa e sarà regolarmente in campo contro il Maccabi. Sulla trequarti anche Ikoné e Beltran, mentre Nzola avrà una chance al centro dell'attacco. Mandragora pronto a fare ancora le veci di un Arthur non al top, in difesa si rivede Martinez Quarta. Tra le fila degli israeliani mancherà Show, espulso all'andata: al suo posto pronto Naor. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Nzola. All. Italiano. MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalalli, Kinda; Pierrot. All. Dego. Abbonati a SKY Sport Scopri le migliori offerte FIORENTINA-MACCABI HAIFA: IL CONFRONTO L'unico precedente tra Fiorentina e Maccabi Haifa è quello relativo al match d'andata, vinto 4-3 dai viola. Precedenti 1 Vittorie Fiorentina 1 Pareggi 0 Vittorie Maccabi Haifa 0 Pubblicità