La Fiorentina perde anche Kokorin: infortunio muscolare

La Fiorentina non potrà contare su Kokorin contro il Parma. L’attaccante russo è alle prese con un infortunio muscolare.

Terzo stop nel giro di poche ore in casa Fiorentina. Il club gigliato, dopo aver annunciato nella giornata di venerdì l’entità degli infortuni muscolari occorsi a Castrovilli e Igor, alla vigilia della sfida con il Parma ha comunicato che anche Aleksandr Kokorin non ci sarà contro i ducali.

Anche l’attaccante russo infatti, è alle prese con un problema muscolare.

REPORT MEDICO KOKORIN 📃https://t.co/ja2R0sH1hG — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 6, 2021

“ACF Fiorentina comunica che, in seguito al perdurare di sintomatologia dolorosa emersa nel corso della partita di mercoledì sera contro la Roma, il giocatore Kokorin è stato sottoposto nella giornata di oggi ad ulteriori accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una minima lesione a carico del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha iniziato il percorso terapeutico e verrà rivalutato nei prossimi giorni”.

Un problema non da poco per Cesare Prandelli che nel delicato match salvezza con il Parma dovrà già rinunciare in attacco allo squalificato Franck Ribery.