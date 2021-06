La Fiorentina vira su Italiano: ora è il favorito per la panchina

Dopo la separazione con Gattuso, la Fiorentina è nuovamente alla ricerca di un tecnico: al primo posto nelle preferenze è balzato Italiano.

La notizia del giorno in casa Fiorentina è, senza dubbio, il divorzio con Gennaro Gattuso: è durata solo qualche settimana l'avventura del tecnico calabrese, scelto in un primo momento da Rocco Commisso in sostituzione di Beppe Iachini.

Troppe divergenze sul mercato che hanno convinto 'Ringhio' a fare un passo indietro: ora la panchina viola è sguarnita e il ds Pradè è chiamato a trovare un'altra soluzione per evitare che la stagione inizi in netta salita.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', c'è un nome finito al primo posto nelle preferenze della società toscana: quello di Vincenzo Italiano, che recentemente ha rinnovato il proprio contratto con lo Spezia fino al 2023 con opzione per la stagione successiva.

La Fiorentina potrebbe decidere di pagare il milione relativo alla clausola presente nell'accordo tra Italiano e il club ligure, qualora ovviamente nelle prossime ore ai piani alti si scelga di virare definitivamente e con forza sull'ex centrocampista del Verona.

Più defilati sia Rudi Garcia che Claudio Ranieri, oltre a Paulo Fonseca: per il portoghese sembra essere sfumato l'approdo al Tottenham, dove il favorito per assumere la guida tecnica è diventato proprio Gattuso.