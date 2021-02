Fiorentina-Inter, Vidal fuori all'intervallo: contusione al ginocchio

Arturo Vidal sostituito all'intervallo di Fiorentina-Inter: il cileno, come reso noto dal club nerazzurro, ha rimediato una contusione al ginocchio.

Problemi fisici per Arturo Vidal. Il cileno, è stato costretto al cambio nell'intervallo di Fiorentina-Inter sostituito da Gagliardini.

Come reso noto dal club nerazzurro via Twitter, per il centrocampista la causa è da ricercarsi in un infortunio al ginocchio.

| AGGIORNAMENTO



Arturo Vidal è stato sostituito al termine del primo tempo di #FiorentinaInter a causa di una contusione al ginocchio sinistro".

L'ex Juve e Barça, dolorante, è rimasto negli spogliatoi e le sue condizioni andranno valutate: la speranza, per Conte, è che non sia nulla di grave.