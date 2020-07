La Fiorentina pensa a Götze: lo sponsor è Ribéry

L'ex Borussia Dortmund è cercato anche da Siviglia e Monaco, ma la Fiorentina potrebbe giocarsi la carta dell'ex compagno.

Squadra cercasi. Curriculum: cinque Meisterschale, diverse altre coppe e un goal decisivo in una finale di un Mondiale. Automatico che Mario Götze possa rappresentare una grande occasione per tanti. Compresa la .

I viola, secondo quanto racconta il 'Corriere dello Sport', avrebbero inserito il classe 1992, svincolatosi dal alla scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, nella propria lista dei desideri per l'estate.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ex numero 10 giallonero non viene da una grande stagione, messo ai margini da Favre. Era andata meglio l'anno prima: 7 goal e 7 assist in . Segnali di ripresa dopo anni difficili. Le pretendenti però non mancano, tra queste anche e .

Altre squadre

La Fiorentina potrebbe però giocarsi una carta che le altre due non hanno nel mazzo: Franck Ribéry. Ha giocato con Götze al dal 2013 al 2016, lo conosce molto bene. E potrebbe essere lo 'sponsor' per portarlo al Franchi.

Il club del presidente Commisso potrebbe fare affidamento ancora sul numero 7, sulla propria star, per provare a convincere il campione del mondo tedesco. Che ama l' , vorrebbe la A. E ha chiamato la figlia 'Rome'. Anche se il fascino di Firenze...