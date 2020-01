Fiorentina scatenata: è fatta per Igor

La Fiorentina mette le mani su Igor: operazione in chiusura a titolo definitivo per 7 milioni di euro.

La non si ferma: dopo Kouamé, Duncan e Amrabat (bisogna però trovare l'accordo con il ) i viola hanno chiuso anche per Igor, terzino sinistro e all'occorrenza centrale di difesa in arrivo dalla .

Il brasiliano sarà presto agli ordini di Beppe Iachini: secondo 'Sky Sport', si tratta di un'operazione a titolo definitivo per 7 milioni di euro.

Igor si appresta a lasciare Ferrara dopo pochi mesi, essendo stato acquistato a titolo definitivo solo la scorsa estate dagli austriaci del . 20 presenze un goal nel suo periodo emiliano.

Per la Fiorentina anche un colpo in prospettiva: preso dal Catanzaro l'attaccante classe 2002 Vincenzo Furina, mentre Szymon Zurkowski passa in prestito all' in Serie B fino al prossimo 30 giugno.