Fiorentina, Duncan il colpo per il futuro: "Ha rifiutato lo United"

Vincenzo Morabito, intermediario dell’operazione che ha portato Duncan alla Fiorentina, svela: “Uno dei migliori talenti, può essere come Pogba”.

La è certamente tra le società che più si sono mosse nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il club viola ha rivoluzionato la rosa a disposizione di Montella, ma si è anche regalata alcuni prospetti che per il momento partiranno dalla Primavera, ma che in futuro potranno rivelarsi molto importanti per la prima squadra.

Tra essi spicca certamente Bobby Duncan, il gioiellino inglese approdato a Firenze a poche ore dalla chiusura delle trattative. Vincenzo Morabito, intermediario dell’operazione che ha portato l’attaccante in viola, parlando al Daily Mail ha svelato alcuni retroscena.

“Il ragazzo ha rifiutato il , club che aveva insistito tanto per lui, perché non voleva tradire il . Sarebbe potuto andare anche alla , ma i rapporto tra biancocelesti e reds sono pessimi e quindi non si è potuto far nulla. Con Simone Inzaghi avrebbe avuto la possibilità di crescere moltissimo, spero che sia così anche con Montella”.

La Fiorentina potrebbe aver piazzato un colpo importantissimo in ottica futura.