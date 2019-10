Commisso sulla squalifica di Ribery: "Non faremo ricorso"

Commisso svela la posizione della Fiorentina sui 3 turni a Ribery: "Accettiamo". Poi si cimenta alla fisarmonica ed esegue l'inno viola.

Dell' , Rocco Commisso ha portato in America due cose: l'amore per la sua Calabria e per la fisarmonica, coltivato anche oltreoceano e ripreso ora che è al comando della .

Negli studi di 'Radio Toscana', il presidente viola si è esibito suonando l'inno della società gigliata e beccandosi gli applausi dei presenti a fine esecuzione.

Commisso ha poi parlato del caso Ribery, squalificato per tre turni dopo aver spinto il guardalinee Passeri al termine del match perso contro la : non ci sarà il ricorso della Fiorentina.

"Non faremo ricorso, accettiamo la squalifica ed andiamo avanti. Lasciamo stare Ribery: quando si sbaglia si deve fare qualcosa e il nostro l'abbiamo fatto, ora è il turno degli arbitri. Con loro non andavo d'accordo quando giocavo (ride, ndr)".

Il mercato di gennaio si avvicina e sono tanti i nomi accostati al club toscano.