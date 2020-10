La Fiorentina lavora al dopo-Chiesa? Contatti per Faraoni

La Fiorentina ha individuato in Davide Faraoni un possibile rinforzo per la sua fascia destra. Avviati i contatti con il suo agente.

La potrebbe essere una delle grandi protagoniste delle battute finali della sessione estiva di calciomercato.

A dare il via ad un vero e proprio effetto domino, potrebbe essere la cessione di Federico Chiesa alla . Qualora infatti i bianconeri dovessero riuscire a chiudere per il gioiello gigliato, il club viola si ritroverebbe a disposizione la liquidità per poter tentare delle operazioni last minute.

L’eventuale addio di Chiesa aprirebbe una falla a destra nella rosa a disposizione di Beppe Iachini ed è anche per questo che la Fiorentina è data nelle ultime ore sulle tracce di Davide Faraoni.

Secondo quanto riportato da ’Sky’, i dirigenti gigliati a breve incontreranno l’agente del giocatore per provare a capire se ci saranno i margini per intavolare una trattativa con il . Faraoni è uno dei punti fermi della squadra allenata da Juric e la strada che porta ad una sua cessione potrebbe essere in salita.

La Fiorentina intanto ci prova per un giocatore che, a 28 anni, sembra essere esploso definitivamente. Nella scorsa stagione, oltre a garantire un lavoro eccellente sulla fascia, ha anche impreziosito le sue 36 presenze in campionato con 5 reti.