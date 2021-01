Fiorentina, altra cessione in vista: è fatta per Lirola al Marsiglia

Pol Lirola è ad un passo dal diventare un giocatore del Marsiglia. Già trovato l’accordo con la Fiorentina, si attende solo l’ufficialità.

In attesa di vedere quali saranno i rinforzi messi a disposizione di Cesare Prandelli per rendere un meno in salita la strada che conduce alla salvezza, la è ad un passo dall’ufficializzare la terza cessione nel giro di pochi giorni.

Dopo aver già salutato Riccardo Saponara (che si è trasferito allo ) e Patrick Cutrone (che è rientrato al Wolverhampton), il club gigliato è pronto a dare il via libera anche a Pol Lirola.

Come confermato da ‘Sky’ infatti, è stata praticamente definita l’operazione che porterà l’esterno spagnolo all’Olympique con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Altre squadre

Il giocatore si sottoporrà lunedì alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto.

Lirola, classe 1997, è stato praticamente il primo acquisto dell’era Commisso. Arrivato nell’estate del 2019 dal per diventare il padrone della fascia destra, solo a sprazzi è riuscito ad esprimersi ai livelli delle annate neroverdi.

Nel corso di questa stagione, ha totalizzato 12 presenze in campionato (per un totale di 497’) ed una in Coppa .