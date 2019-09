Fiorentina, Castrovilli vicino al rinnovo: "Non vedo l'ora"

Il nuovo gioiello della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, apre al rinnovo con la Fiorentina e punta la Nazionale: “Sarei felicissimo, ci spero”.

Quello di Gaetano Castrovilli è certamente uno dei nomi nuovi dal calcio italiano. In questa primissima fase della stagione, il centrocampista della non solo si è ritagliato un ruolo da titolare inamovibile nell’undici di Montella, ma ha fatto parlare di se per una serie di ottime prestazioni che sembrano già averlo catapultato in orbita Nazionale.

Castrovilli, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky, ha ammesso di sperare in una chiamata da parte dei commissario tecnico Roberto Mancini.

“Spero di poter continuare così e di migliorare ancora. Sarei felicissimo di una convocazione in Nazionale, ci spero io e ci spera anche tutta la mia famiglia”.

Il centrocampista viola è legato alla Fiorentina da un contratto con scadenza 2021, ma il rinnovo sembra solo questione di tempo.

“Siamo a buon punto, non vedo l’ora di firmare. Siamo una grande squadra e possiamo fare bene in questo campionato”.

Dopo aver trovato la prima vittoria nel torneo, la Fiorentina si appresta ad affrontare il .

“Loro sono un’ottima squadra, sarà un avversario duro che giocherà davanti ai propri tifosi. Sarà una bella partita, sia noi che il Milan proveremo a vincere”.

Montella ha già detto che Castrovilli potrebbe diventare l’erede di Antognoni.