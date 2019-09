Fiorentina, Castrovilli rinnova: sarà viola fino al 2023

Commisso sigilla il primo 'colpo' del prossimo calciomercato viola, con il rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina fino al 2023.

Il progetto di una italiana messo in atto da Rocco Commisso questa estate procede spedito, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, con il prolungamento del contratto di Gaetano Castrovilli di quattro anni, più un’opzione per il quinto. Anche lo stipendio del giovane centrocampista azzurro subirà un sostanzioso adeguamento, con una cifra a salire fino al milione di euro.

Continua, quindi, il momento d’oro di Gaetano Castrovilli, che dopo l’eccezionale prestazione a tutto campo contro la ha risvegliato dolci ricordi ai tifosi viola. L’accostamento con Antognoni, infatti, è stato immediato nella mente di tutti e Montella è stato il primo ad esplicitarlo in conferenza stampa.

Dopo il rinnovo ormai imminente con la Fiorentina, per Castrovilli è nell’aria la chiamata in Azzurro da parte di Mancini per gli stage con la Nazionale. Il CT sembra essere molto colpito dalle prime prestazioni del centrocampista cresciuto nelle giovanili del Bari, e la curiosità di vederlo a Coverciano è irresistibile.

Nel momento migliore della sua carriera, mentre sembra in procinto di spiccare il volo, ci pensa Gigi Nicassio, allenatore di Castrovilli ai tempi delle giovanili nel Bari, a ricordare ai microfoni di ‘Radio Bruno Toscana’ i primi istanti della sua carriera: