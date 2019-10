Fiorentina-Castrovilli, accordo per il rinnovo: domani firma e annuncio

La Fiorentina ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Gaetano Castrovilli fino al 2024. Guadagnerà un milione di euro più bonus.

E' la rivelazione di questo inizio di stagione e per questo sembra già finito nel mirino di tutte le big ma il futuro di Gaetano Castrovilli sarà ancora alla .

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' infatti la società viola e l'agente del giocatore, Michelangerlo Minieri, hanno raggiunto un accordo per rinnovare l'attuale contratto fino al 30 giugno 2024.

|🎙 | Domani alle ore 13.00 al Franchi la conferenza stampa del DS #Pradè e Gaetano #Castrovilli

In base al nuovo accordo Castrovilli guadagnerà un milione di euro a salire più bonus. Domani invece dovrebbe essere il giorno della firma e dell'annuncio ufficiale, tanto che la Fiorentina ha già convocato una conferenza stampa per le ore 13.

Castrovilli è arrivato alla Fiorentina nel 2016 in prestito, poi i viola lo hanno riscattato girandolo prima al Bari e dopo alla . In estate però Montella ha deciso di tenerlo e in poche settimane Castrovilli è diventato un punto fermo tanto da meritarsi il rinnovo.