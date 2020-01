Fiorentina, Boateng in partenza: va in prestito al Besiktas

Kevin-Prince Boateng lascia la Fiorentina dopo soltanto 6 mesi: il suo futuro è al Besiktas, dove andrà in prestito fino a fine stagione.

Non soltanto un mercato in entrata ricco di colpi e con spese importanti. La si muove anche sul mercato in uscita per sfoltire la rosa.

Secondo 'Sky Sport', una delle cessioni riguarda Kevin-Prince Boateng. Dopo soli 6 mesi a Firenze, l'attaccante ghanese di origini tedesche passerà in prestito in : al .

In Viola l'ex - tra le altre - di e ha giocato 15 partite, segnando però un solo goal.

Ora il suo futuro è in Turchia, nel quinto campionato differente di una carriera in cuii ha già vestito 11 maglie diverse. La dodicesima sarà con ogni probabilità quella del Besiktas.