La Fiorentina sui social dopo il goal di Biraghi al Napoli: "Biraggiro"

"BIRAGGIROOOO". Alla prodezza di Cristiano Biraghi contro il Napoli, la Fiorentina decide di celebrare il goal del provvisorio 1-2 così.

Il sinistro del terzino, autore di una magia nel pirotecnico ottavo di Coppa Italia andato in scena giovedì pomeriggio al 'Maradona', ha prima incocciato sul palo e poi si è infilato alle spalle di Meret. Una traiettoria deliziosa che ha mandato in estasi la Viola e infiammato anche i social, col club gigliato che ha denominato il goal di Biraghi esattamente come avviene col marchio di fabbrica di Lorenzo Insigne: "Tiraggiro".

Da "Tiraggiro" a "Biraggiro", dunque, è stato un attimo: palla in fondo al sacco e tweet sdoganato, cui hanno fatto seguito quelli relativi alle altre segnature della Fiorentina. Toscani vittoriosi 5-2 e ai quarti, trascinati dalla magia del loro capitano.