Fiorentina, arrestato l'ex presidente Cecchi Gori: dovrà scontare oltre 8 anni di carcere

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, è stato trasportato al carcere di Rebibbia: dovrà scontare oltre 8 anni di reclusione.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Cecchi Gori dovrà scontare una pena di 8 anni e mezzo per diversi reati finanziari, tra cui quello di bancarotta fraudolenta.

Fino a ieri si trovava ricoverato al Policlinico Gemelli, mentre attualmente si trova invece nella struttura carceraria. Nelle scorse ore la Cassazione aveva confermato la pena di 5 anni e 6 mesi per il crac Safin.

Soltanto poche settimane fa Cecchi Gori era tornato a far parlare di sé per il gossip e per la sua presenza nella casa del Grande Fratello VIP.