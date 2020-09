Fiorentina a caccia di una punta: torna di moda Milik

Arkadiusz Milik obiettivo della Fiorentina per l'attacco: attenzione ad un ipotetico scambio con Castrovilli che finirebbe al Napoli.

Prosegue il casting della per trovare un attaccante in grado di garantire 15-20 goal in stagione: Commisso vuole regalare a Iachini un colpo di livello, un nome che possa accendere la fantasia dei tifosi.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il profilo giusto individuato dal ds viola Daniele Pradè è quello di Arkadiusz Milik, in uscita dal con cui non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021.

I partenopei hanno l'obbligo di cederlo per evitare di perderlo a costo zero tra poco meno di un anno: la Fiorentina conta proprio su questo dettaglio, consapevole di avere il coltello dalla parte del manico.

Tra i due club non è ancora iniziata una vera trattativa: discorsi invece in piedi tra Napoli e , ma allo stesso tempo bloccati a causa del raffreddamento della pista Dzeko per la . In caso di permanenza del bosniaco, infatti, i giallorossi non ripiegherebbero su Milik.

La Fiorentina potrebbe giocarsi la carta Castrovilli che finirebbe nello scambio con il polacco, con conguaglio in favore della società toscana in virtù di un'età più giovane del trequartista (23 anni contro 26).

Il Napoli però ha fretta di chiudere e potrebbe anche accontentarsi di uno sconto sui 40 milioni richiesti per Milik, che sarebbero destinati agli assalti per Boga e Veretout.