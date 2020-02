Fine dell'avventura alla Sampdoria: è ufficiale, Rigoni torna allo Zenit

Si chiude in anticipo il prestito di Emiliano Rigoni alla Sampdoria. Ai margini da settimane, l’argentino è tornato allo Zenit.

La notizia era nell’aria da diversi giorni ormai, adesso però c’è anche l’ufficialità: Emiliano Rigoni vede chiudersi anche la sua seconda avventura italiana.

Approdato in estate alla in prestito annuale dallo , il giocatore argentino, dopo pochi mesi nei quali è riuscito a ritagliarsi pochissimo spazio, fa ritorno in .

A comunicarlo è stato lo stesso club di San Pietroburgo attraverso il proprio sito ufficiale.

“Emiliano Rigoni torna allo Zenit. Zenit e Sampdoria hanno trovato un accordo per la fine della parentesi in prestito del giocatore in ”.

Rigoni chiude la sua avventura con la Sampdoria dopo aver totalizzato 8 presenze (l’ultima delle quali ad inizio dicembre), alle quali si aggiunge un’altra apparizione in Coppa .

Anche la sua prima parentesi italiana duro pochi mesi, visto che milita nell’ dall’agosto 2018 a dicembre 2019 lasciando poche tracce del suo passaggio.