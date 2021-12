Patrick Zaki è stato scarcerato: "Forza Bologna"

La sua vicenda ha tenuto banco per quasi due anni fin quando, nel febbraio 2020, era finito in prigione in Egitto con motivazioni di carattere politico: Patrick Zaki, lo studente egiziano di stanza a Bologna, è stato scarcerato in attesa delle prossime udienze.

باتريك خرج Patrick has been just released! pic.twitter.com/vp0GQ83UOv — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 8, 2021

Il ragazzo ha lasciato il centro detentivo di Mansoura e, accolto dalla madre, dalla sorella e dalla fidanzata ha rassicurato tutti in merito alle sue condizioni di salute, lasciandosi andare ad un'esultanza di stampo calcistico in italiano.

"Forza Bologna".

Zaki, infatti, è notoriamente un tifoso della squadra rossoblù ed è stato praticamente adottato dal capoluogo emiliano e dai suoi abitanti, i quali hanno a lungo sperato nell'esito favorevole di una storia dai contorni oscuri.