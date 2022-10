Finalmente Scamacca: primo goal in Premier per l'attaccante italiano

Primo sigillo in campionato per l'ex attaccante del Sassuolo dopo i tre centri in Conference: goal capolavoro contro il Wolverhampton.

Era già successo in Conference League, tre volte. Ma mai in Premier. O almeno fino ad oggi. Gianluca Scamacca si è ufficialmente sbloccato segnando il suo primo goal nel campionato inglese con la maglia del West Ham. L'attaccante italiano, trasferitosi in quel di Londra in estate dopo l'esperienza al Sassuolo, ha sbloccato il match contro il Wolverhampton. Il nuovo numero 7 degli Hammers ha spezzato l'equilibrio con un meraviglioso destro da fuori area che si è insaccato all'incrocio dei pali con una traiettoria imparabile per José Sà. Una gemma che ha spianato la strada al successo dei londinesi, capaci di trovare il goal della sicurezza ad inizio ripresa grazie a Bowen. Dopo i guizzi contro Viborg e Silkeborg, dunque, il centravanti nostrano si toglie la prima stagione in Premier dove è approdato in estate a fronte di una cifra monstre da oltre 40 milioni di euro. E lo ha fatto in grande stile, con un destro di rara bellezza, prima di venire sostituito al 66' tra gli applausi scroscianti del London Stadium. Una giornata perfetta. In casa West Ham ci si augura sia soltanto la prima di una lunga serie. Scelti da Goal Probabili formazioni 8ª giornata: Locatelli torna e gioca

Chi schierare al Fantacalcio nell'8ª giornata: tutti i consigli

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming