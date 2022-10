Finale incredibile tra Siviglia e Valencia: rosso a Gomez (poi tolto) e rigore sbagliato al 102'

Clamoroso a Siviglia: rosso a Gomez, poi tolto, ed espulsione per Kike Salas per fallo su Correia in area. Bono para il rigore di Gayà al 102'.

Finale incredibile al Ramon Sanchez Pizjuan nel match tra Siviglia e Valencia. E' successo letteralmente di tutto nel cuore dei sette minuti di recupero, assegnati sul risultato di 1-1, frutto delle reti delle vecchie conoscenze della nostra Serie A: Cavani da un lato e Lamela dall'altro.

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Siviglia, al 96', il Valencia ribalta il fronte con il contropiede di Kluivert che sfrutta l'errore di Navas e si invola verso la porta prima di essere steso dal Papu Gomez al limite dell'area. L'arbitro non interviene, l'azione prosegue e Correia viene affossato in area dalla spinta di Kike Salas.

Dopo qualche istante d'attesa, però, il direttore di gara interviene e punisce sì il fallo, ma quello precedente di Gomez fischiando un calcio di punizione dal limite e estraendo il rosso diretto per l'ex numero 10 dell'Atalanta.

Una chiamata evidentemente contestata dagli ospiti che dopo l'applicazione del vantaggio si aspettavano che venisse assegnato il calcio di rigore.

Dopo un lungo silent check da parte del VAR, l'arbitro spagnolo è stato richiamato al monitor per rivedere l'intera dinamica dell'azione e dopo aver preso visione delle immagini, torna sui suoi passi capovolgendo la decisione: l'intervento del Papu Gomez viene depenalizzato, con il cartellino rosso tramutato in una semplice ammonizione. Ma non finisce qui.

Non è più punizione per il Valencia, bensì calcio di rigore per la a causa della spinta di Kike Salas - che viene espulso - su Correia.

Una delle situazioni da VAR più intricate che si siano viste negli ultimi anni, si risolve così, ossia con Gayà che si presenta sul dischetto al minuto 102', per il potenziale penalty da tre punti.

Colpi di scena finiti? Ovviamente no, perché il rigore del capitano valenciano viene sventato dalla grande parata di Bono.

E' l'atto finale di una gara incredibile che si chiude sul risultato di 1-1 dopo ben 105' minuti di partita in cui è successo veramente di tutto.