Finale di Coppa Italia, decisa la 'squadra di casa': "Sarà Juventus-Inter"

L'11 maggio, all'Olimpico di Roma, sarà Juventus-Inter. Lo ha annunciato la Lega Serie A, rendendo noto l'esito del sorteggio con cui si è stabilita la 'squadra di casa' nella finale di Coppa Italia.

"Visto l'esito delle gare di Semifinale, e del sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 3.8 del Regolamento della competizione per determinare pro forma la società di casa - si legge nel comunicato ufficiale - la gara di Finale della Coppa Italia Frecciarossa 2021/2022 è JUVENTUS - INTER".

L'articolo prosegue qui sotto

Per quanto riguarda la suddivisione dei settori dello stadio Olimpico, inoltre, come fa sapere sempre la Lega nella nota ai tifosi della Juve verranno destinati Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario Lato Sud e Tribuna Tevere Lato Sud; a quelli interisti, invece, Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario Lato Nord e Tribuna Tevere Lato Nord.

La Lega, infine, ha evidenziato come il calcio d'inizio della sfida sia stato fissato alle ore 21:00 e che il match verrà trasmesso in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.