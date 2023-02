Finale Coppa Italia di Serie C, Juventus Next Gen contro Vicenza: la data delle partite di andata e ritorno e dove vederle in tv e streaming

Juventus Next Gen e Vicenza si contendono la Coppa Italia di Serie C 2022/2023: le date della finale e dove vederla in tv e streaming.

Juventus Next Gen o Vicenza. Sarà una di queste due squadre ad alzare al cielo la Coppa Italia di Serie C 2022/2023, e lo farà al termine della finale che vedrà bianconeri e biancorossi affrontarsi in partite di andata e ritorno.

La Juve Next Gen, allenata da Massimo Brambilla, si è guadagnata l'accesso alla finale del torneo eliminando in sequenza: Lecco, FeralpiSalò, Sangiuliano City, Padova e Foggia.

Il Vicenza di Francesco Modesto, invece, contenderà la Coppa Italia di Serie C ai piemontesi grazie alle qualificazioni ottenute a discapito di Virtus Verona, Arzignano, Rimini, Viterbese e Virtus Entella.

In campionato, sia Juventus Next Gen che veneti sono inseriti nel Girone A di Serie C: bianconeri attualmente al nono posto, in zona playoff, con 38 punti ottenuti in 28 giornate; Vicenza invece quinto in classifica a quota 47 ed in piena lotta per la promozione diretta in B a -3 dalla coppia di testa formata da Pro Sesto e FeralpiSalò.

Adesso, le due squadre si ritroveranno l'una di fronte all'altra nella finale della Coppa Italia di C.

FINALE COPPA ITALIA SERIE C 2022/2023: LE DATE

La partita d'andata della finale tra Juve Next Gen e Vicenza si giocherà giovedì 2 marzo 2023 all'Allianz Stadium di Torino, con calcio d'inizio in programma alle ore 20:30.

Data e orario della finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C Vicenza-Juventus Next Gen, invece, non sono stati ancora resi noti, ma al momento la partita è calendarizzata per martedì 11 aprile 2023.

JUVENTUS NEXT GEN CONTRO VICENZA: DOVE VEDERE LA FINALE IN TV E STREAMING

Sia la partita d'andata che il ritorno della finale della Coppa Italia di Serie C 2022/2023 tra la Juve Next Gen ed il Vicenza dovrebbero essere trasmesse in diretta ed esclusiva da Eleven Sports, piattaforma detentrice dei diritti della C.

Per vedere la finale in tv sarà necessario scaricare l'app di Eleven Sports su una smart tv compatibile, o utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

In streaming, invece, le partite della Coppa Italia di Serie C tra Juventus Next Gen e Vicenza saranno visibili scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito di Eleven Sports tramite PC o notebook.

Da ricordare che le partite trasmesse da Eleven Sports sono disponibili anche su DAZN e dunque, chi è abbonato a DAZN, in tal caso non avrà bisogno di sottoscrivere un ulteriore abbonamento ad Eleven Sports.