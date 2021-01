Finale Copa Libertadores, Palmeiras-Santos dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Palmeiras e Santos giocano la finale di Copa Libertadores al Maracanã di Rio: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

PALMEIRAS-SANTOS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palmeiras-Santos

Palmeiras-Santos Data: 30 gennaio 2021

30 gennaio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La finale della Copa Libertadores 2020, posticipata all'inizio del 2021 a causa della pandemia, parla brasiliano: Palmeiras e Santos si sfidano in un derby paulista nello scenario del Maracanã di Rio de Janeiro, con l'obiettivo di conquistare il trofeo più prestigioso del Sudamerica.

Segui la finale di Copa Libertadores Palmeiras-Santos in diretta streaming su DAZN

Il Palmeiras del portoghese Abel Ferreira e il Santos di Cuca, un ex che con il Verdão ha conquistato il campionato nel 2016, sono arrivate a giocarsi la finalissima dopo aver eliminato in semifinale le due formazioni argentine più prestigiose: una ha fatto fuori - col brivido - il River Plate, l'altra ha invece estromesso il favorito Boca Juniors.

Altre squadre

Per quanto riguarda l'albo d'oro, sia il Palmeiras che il Santos hanno già conquistato la Copa Libertadores nel corso della propria storia: il Verdão solo una volta, nel 2001, ai calci di rigore contro i colombiani del Deportivo Cali, e il Peixe tre, due nell'epoca di Pelé e una con Neymar nel ruolo di guida (2011).

Che a trionfare sia il Palmeiras oppure il Santos, la Copa Libertadores rimarrà dunque in per il secondo anno di fila: nella scorsa stagione fu il Flamengo di Gabigol a trionfare dopo una finale vinta in rimonta contro il River Plate.

In questa pagina tutte le informazioni sulla finale di Copa Libertadores Palmeiras-Santos: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PALMEIRAS-SANTOS

Palmeiras-Santos, finale della Copa Libertadores 2020, si giocherà a un orario accessibile: il calcio d'inizio è infatti in programma alle ore 20 italiane, ovvero le 16 brasiliane, di sabato 30 gennaio 2021. Il derby paulista, come detto, si giocherà al Maracanã di Rio de Janeiro, ovviamente a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus.

La finale della Copa Libertadores tra Palmeiras e Santos sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, che dopo aver trasmesso sabato 24 la finale di Sudamericana vinta dal Defensa y Justicia di Hernan Crespo sul Lanus farà lo stesso con la competizione sudamericana più importante e prestigiosa.

In particolare, per assistere a Palmeiras-Santos bisognerà essere dotati di una smart tv di ultima generazione compatibile con l'app, oppure collegare al televisore una console Playstation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o infine dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Non ci sarà invece la trasmissione su DAZN1, al canale 209 di Sky, per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN.

Palmeiras-Santos, finale della Copa Libertadores, sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti della più importante competizione sudamericana per club, anche in : basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'applicazione dedicata su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Il Palmeiras potrebbe schierarsi con il 3-4-2-1 visto all'opera nelle due semifinali contro il River Plate, con l'ex milanista Luiz Adriano intoccabile nel ruolo di punta più avanzata. Dietro di lui Rony e Gustavo Scarpa. In difesa altre due vecchie conoscenze della come Gustavo Gomez ed Empereur, mentre partirà dalla panchina Felipe Melo. Marcos Rocha, terzino di ruolo, potrebbe essere utilizzato nuovamente nel ruolo di terzo di difesa.

Il Santos si schiererà invece con un 4-2-3-1 trasformabile in fase difensiva in un 4-3-3. Davanti il gioiellino Kaio Jorge, accostato alla in passato. Alle sue spalle Marinho, uno dei migliori per rendimento dell'intera stagione brasiliana, e il venezuelano Soteldo. In mezzo al campo Alison dovrebbe spuntarla su Sandry. In difesa titolare Lucas Verissimo, già ceduto al .

PALMEIRAS (3-4-2-1): Weverton; Marcos Rocha, Gomez, Empereur; Gabriel Menino, Zé Rafael, Danilo, Viña; Scarpa, Rony; Luiz Adriano. All. Abel Ferreira

SANTOS (4-2-3-1): John; Pará, Lucas Verissimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca; Marinho, Soteldo, Lucas Braga; Kaio Jorge. All. Cuca