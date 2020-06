Da Figo a Beckham: il Real dei 'Galacticos' che ha inebriato Madrid

Figo ha avviato l'era 'Galactica' del Real Madrid di Perez, fatta di fuoriclasse e un colpo mediatico all'anno: dopo di lui Zidane, Ronaldo e Beckham.

Tra il 2000 e il 2003, prende forma il dei 'Galacticos'. Campioni sul campo e 'star' fuori, la filosofia tracciata da Florentino Perez porta meno trofei del previsto ma inebria la sponda Blanca della capitale di

Investimenti, forza, dominio, prepotenza: tutte caratteristiche insite nel DNA Real, che in quegli anni crescono ulteriormente: si dice che Madrid è sapersi mettere le mani in tasca meglio di chiunque altro: bene, la linea Perez ne è l'emblema.

Un colpo all'anno per quattro anni, come se l'avesse prescritto il medico: ad aprire le danze è Luis Figo, strappato ai rivali storici del , un'operazione che dà il senso delle intenzioni di Florentino: tecnica e mediatica. Per il popolo blaugrana un colpo duro, durissimo, tanto che durante il primo Clasico da avversario al Camp Nou Figo si ritrova una testa di maiale a pochi centiimetri lanciata sul prato.

Il termine 'Galacticos' è un termine coniato da un giornalista di 'AS', Alfredo Relano, per definire una schiera di giocatori immensi capaci di vincere titoli e Palloni d'Oro: quell'anno lo vince Figo, l'estate seguente arriva Zinedine Zidane che lo vanta già in bacheca affiancoa a un Europeo e un Mondiale.

Zizou arriva dalla con tutte caratteristiche 'galactiche' del caso, confermandosi eccelso nelle giocate e quando chiude la finale di Champions del 2002 col con un goal super. Lui, nato e cresciuto a nel quartiere 'Castellane', a Madrid fa la storia al 'Paseo de la Castellana', una strada che taglia la ciudad in modo verticale. Così com'era verticale il calcio del francese.

Dopo Figo e Zidane, nell'estate 2002, arriva Ronaldo il Fenomeno. Arriva dall' , proprio come Zidane, aggiungendo allegria e alla classe degli altri due colpi 'galactici', forte del Mondiale in Corea e e - manco a dirlo - del Pallone d'Oro.

Imprevedibilità si diceva, un goal in un derby con l'Atletico dove dribbla mezza difesa e portiere lo rappresenta al meglio. Il suo stile sembra destinato a far godere il pubblico Real, lui che divertiva e sapeva divertirsi fuori dal campo in città.

L'era 'Galactica' si chiude con David Beckham, anno 2003, una svolta glamour. Una mossa che fa impennare anche il marketing e volare il brand dei Blancos Oltremanica, vuoi per il legame tra Becks e la 'Spice' Victoria, vuoi per le pellicole.

Ma Beckham è anche un grande calciatore, aspetto spesso sottovalutato e offuscato dal suo essere icona pop. A Madrid si trasforma da esterno di corsa a regista e uomo d'ordine in mezzo al campo, una modifica tattica fondamentale.

Dopo l'addio di Del Bosque nel 2003 quel Real vincerà poco, partirà gente come Hierro e Makelele - meno mediatica - e si ha la sensazione che i Galacticos potevano vincere più di quanto fatto.

Ma l'equazione creata da Perez ha dato i suoi frutti: fatturato cresciuto di 400 milioni, operazioni commerciali cresciute e l'aver lasciato alla gente la sensazione di essersi gustata una carrellata di campioni. Un po' come se si stesse al museo del Prado. Figo una volta fece un paragone con i Beatles: forse aveva ragione.