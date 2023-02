Il figlio di Pirlo aggredito a Torino: calci, sputi e sassi contro l'auto

Nicolò Pirlo ha denunciato sui social un'aggressione subita a Torino: auto presa di mira con tanto di lancio di sassi.

Serata tutt'altro che tranquilla quella vissuta da Nicolò Pirlo, figlio dell'attuale allenatore del Fatih Karagümrük in Turchia, oltre che ex centrocampista campione del mondo nel 2006: a Torino è rimasto vittima di un'aggressione mentre si trovava in macchina.

Autore del brutto gesto un gruppo di ragazzi, come reso noto proprio dal 19enne con questa dichiarazione riportata dal 'Corriere della Sera'.

"Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in macchina. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna".

A testimonianza dell'accaduto, anche una Instagram Story con cui Nicolò Pirlo ha ripreso i ragazzi in questione: peraltro, nel video, si vede uno di loro lanciare qualcosa verso l'auto in movimento.

Instagram

"E' normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?".