La FIGC cambia logo: "Dalla tradizone alle sfide del futuro"

Continua il "Nuovo Rinascimento" del calcio italiano: dopo le gioie regalate a tutto il Paese dall'Italia di Roberto Mancini agli scorsi Europei, la FIGC ha deciso di rinnovare il proprio logo istituzionale, con l'obiettivo preciso di identificarsi nel panorama calcistico europeo.

Nel corso dell'evento "Garage Italia", la federcalcio ha così svelato il nuovo logo ideato da Independent Ideas: a margine della presentazione è intervenuto anche il presidente federale Gabriele Gravina.

“Oggi diamo a questo team straordinario, e a tutta l’organizzazione federale, un simbolo nuovo in cui riconoscersi, che muove dalla nostra tradizione per proiettare la Federcalcio verso le sfide del futuro. Lavoriamo ogni giorno per una FIGC sempre più moderna, integrata, responsabile e attenta alle esigenze di tutti gli stakeholders, siamo coscienti che lo sviluppo del calcio passi anche attraverso una crescita culturale e valoriale che stiamo promuovendo in tutti i settori del nostro mondo".

Nel corso dell'evento ha detto la sua anche Lapo Elkann, presidente della Fondazione Laps e dell'agenzia che ha curato il rebranding del logo.

“Da italiano non c’è nulla che può rendermi più fiero. Il mio sentimento è ulteriormente rafforzato perché ciò accade in un momento topico per la Federazione e appena dopo la entusiasmante vittoria degli Azzurri a EURO 2020. Sono onorato e grato al Presidente Gravina per avere scelto il mio team e me per realizzare uno dei loghi più emblematici della nostra amata Italia. Il logo che abbiamo disegnato coniuga la tradizione gloriosa della Federazione con l’innovazione e l’autorevolezza, elementi propri del nostro Paese e dei suoi abitanti".