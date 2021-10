FIFA cambia nome? EA Sports verso la svolta: "Stiamo portando avanti l'idea"

E' da poco uscito e sta già facendo registrare record su record di vendite, complice anche la svolta nel destino di PES, divenuto ora Efootball: sulla scia di quest'ultimo, però, FIFA potrebbe cambiare nome, mantenendo lo stesso spirito di sempre.

"Siamo molto orgogliosi del gioco di quest’anno. Siamo solo all’inizio del nostro viaggio con voi quest'anno, ma siamo anche concentrati su dove andremo. Siamo qui per creare le migliori esperienze possibili per i tifosi di calcio di tutto il mondo. Per farlo, iniziamo ascoltando i nostri giocatori", ammette EA Sports.