FIFA 21: i migliori moduli, tattiche e istruzioni

Tutto sulla parte tattica di FIFA 21: i migliori moduli da utilizzare nelle modalità online, con le relative tattiche e le istruzioni ai giocatori.

Il calcio virtuale di FIFA 21 è ormai nelle case di tutti i videogiocatori e il livello di sfida è già salito ai massimi livelli: all'interno del titolo di EA Sports sono presenti però come ogni anno alcuni moduli sicuramente più efficaci di altri.

Diamo allora uno sguardo alle tattiche più importanti da imparare a gestire per alzare il proprio livello di competitività, soprattutto per quanto riguarda le modalità online.

4-2-3-1: EQUILIBRIO E POSSESSO PALLA

Il 4-2-3-1 resta uno dei moduli più apprezzati dai player professionisti di FIFA 21. Un modulo ben bilanciato con i due mediani ad aiutare la retroguardia e i trequartisti in supporto nella fase di non possesso. Si arriva verso la porta avversaria con scambi corti sfruttando la tecnica e gli inserimenti del COC alle spalle della punta.

Stile difesa: equilibrata o ripiega

Ampiezza: da 4 a 6

Profondità: da 4 a 5

Stile attacco: equilibrata o manovra veloce

Ampiezza: da 4 a 6

Giocatori in area: da 4 a 6

Angoli: da 2 a 3

Punizioni: da 2 a 3

Istruzioni ai giocatori:

Terzini: resta dietro in attacco. Mediani: resta dietro in attacco, copertura al centro. COC: Entra in area per il cross, rimani in avanti. ATT: inserisciti alle spalle.

4-4-2: POTERE AGLI ESTERNI

Il 4-4-2 è molto utilizzato nelle competizioni ufficiali del gioco grazie alla sua capacità di allargare le difese avversarie come nessun altro sistema di gioco, portando il possesso sulle fasce per poi convergere prima sui mediani e poi sugli attaccanti in area. Validissimo sia nella sua versione con i due mediani che con i due CC: la priorità è il giro palla paziente in attesa di trovare l'imbucata giusta per le due punte.

Stile difesa: equilibrata o ripiega

Ampiezza: da 4 a 6

Profondità: da 4 a 5

Stile attacco: equilibrata o possesso palla

Ampiezza: da 5 a 6

Giocatori in area: da 4 a 6

Angoli: da 1 a 2

Punizioni: da 1 a 2

Istruzioni ai giocatori:

Terzini: resta dietro in attacco. CC: resta dietro in attacco, copertura al centro. ED/ES: taglia dentro, inserisciti alle spalle. ATT: 'inserisciti alle spalle' per uno, 'fai salire la squadra' per l'altro.

4-1-2-1-2 (2): SCAMBI VELOCI E FILTRANTI

Il 4-1-2-1-2 nella versione stretta (con i CC) è tornato tra gli schieramenti più efficaci nel nuovo gameplay di FIFA 21. In questo caso l'azione viene gestita con veloci scambi tra centrocampisti, trequartista e punte. Tra i punti di forza di questo sistema c'è sicuramente l'alto numero di giocatori portati in area per far male alle difese avversarie con micidiali filtranti, mentre il 'tallone d'Achille' è rappresentato da uno sbilanciamento offensivo talvolta eccessivo che potrebbe aprire il campo alle ripartenze avversarie.

Stile difesa: equilibrata, pressing sul primo controllo o ripiega

Ampiezza: da 3 a 6

Profondità: da 3 a 6

Stile attacco: equilibrata o manovra veloce

Ampiezza: da 4 a 6

Giocatori in area: da 4 a 6

Angoli: da 1 a 3

Punizioni: da 1 a 3

Istruzioni ai giocatori:

Terzini: resta dietro in attacco. Mediano: intercetta linea di passaggio, resta dietro in attacco, copertura al centro. CC: uno resta dietro in attacco, l'altro predefinita. COC: Entra in area per il cross, rimani in avanti. ATT: inserisciti alle spalle.

4-2-2-2: SENZA PUNTI DI RIFERIMENTO

Il 4-2-2-2 ha notevolmente aumentato la sua efficacia in questo nuovo capitolo: i due esterni diventano due trequartisti e rappresentano la vera chiave del modulo. Tocca a loro infatti legare i due mediani con le punte sfruttando lo spazio creato centralmente o sulle corsie esterne. Non allarga le difese avversarie come il 4-4-2, ma può sfruttare facilmente i passaggi filtranti alti e bassi.

Stile difesa: equilibrata, ripiega o pressing sul primo controllo

Ampiezza: da 4 a 6

Profondità: da 4 a 5

Stile attacco: equilibrata, possesso palla o manovra veloce

Ampiezza: da 4 a 6

Giocatori in area: da 4 a 6

Angoli: da 1 a 3

Punizioni: da 1 a 3

Istruzioni ai giocatori:

Terzini: resta dietro in attacco. Mediani: intercetta linea di passaggio, resta dietro in attacco, copertura al centro. COC: Entra in area per il cross. Att: inserisciti alle spalle.