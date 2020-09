FIFA 21 demo: data di uscita, peso download e squadre

La demo di FIFA 21 è in arrivo: tutte le informazioni per cominciare a giocare con il nuovo capitolo della serie EA Sports.

Manca poco per giocare alla nuova fatica di EA Sports, FIFA 21. Il nuovo capitolo della serie videoludica calcistica arriverà ad ottobre, qualche settimana in ritardo rispetto agli altri anni. A causa del coronavirus uscita più avanti nel tempo, ma per provare il titolo basterà attendere la demo.

QUANDO ESCE LA DEMO DI FIFA 21?

Non è ancora ufficiale la data di rilascio della demo di FIFA 21, ma la sensazione è che questa potrebbe arrivere il 22 settembre. Difficile invece un suo arrivo il 15, la stessa data in cui arriverà negli scaffali digitali PES 2021, il rivale del videogioco EA Sports.

QUANTO PESERA' LA DEMO DI FIFA 21?

La demo di FIFA 21 peserà tra i 7 e i 10 GB: non è ancora ufficiale, ma per scaricarlo su Xbox, Pc o Playstation servirà uno spazio sulla propria console o computer non superiore, a meno di sorprese, a questo quantitativo.

CHE SQUADRE SARANNO PRESENTI NELLA DEMO DI FIFA 21?

Sarà possibile giocare con le squadre partner di FIFA 21, ovvero alcune delle compagini più importanti al mondo. Non ci sarà la , che come noto ha nuovamente riproposto la propria partnership con Konami e PES al pari della .

I club utilizzabili su FIFA 21:

Altre squadre

Paris Saint Germain