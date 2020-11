FIFA 21, arriva la David Beckham Edition

Il fuoriclasse inglese torna ad essere il volto copertina del noto videogioco, a 23 anni dall'ultima volta.

Un'edizione davvero speciale. David Beckham torna a essere uno dei volti copertina di FIFA. Lo era stato nel 1998, quando il gioco era una novità, lo è oggi, che il gioco ha raggiunto la sua massima popolarità.

Il fuoriclasse inglese sui propri profili social ha annunciato il ritorno sulla copertina dopo 22 anni. Sarà infatti disponibile una FIFA 21 David Beckham Edition, un'edizione speciale.

"23 anni dopo... Orgoglioso di poter tornare in copertina".

La versione sarà disponibile soltanto per le console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X. Il lancio della nuova edizione è previsto per il 4 dicembre.