FIFA 20, Willian e Abraham contrariati dal proprio overall

Tammy Abraham e Willian si sono mostrati contrariati per la propria valutazione su FIFA 20. Il brasiliano: "Mi state prendendo in giro?"

Come ogni anno, all'uscita del videogioco di calcio FIFA 20, ci sono alcuni giocatori che non sono d'accordo con la valutazione del proprio avatar. Questa volta, tra gli altri, è capitato anche a due giocatori del : Tammy Abraham e Willian.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

The lads received a special delivery from @EASPORTSFIFA at Cobham today... 👀@TammyAbraham is not happy with those ratings! 😂 #FIFA20 pic.twitter.com/1n655lumD6 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 26, 2019

Willian is not impressed with his FIFA20 rating 👀



[📸 instagram/willianborges88] pic.twitter.com/EIN5PE0rSh — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) September 26, 2019

La prima punta del Chelsea, attraverso il profilo Twitter ufficiale del club, accompagnato da Azpilicueta, ha manifestato tutta la propria contrarietà alla valutazione di 76 data da EA Sports su FIFA 20.

Il giocatore l'anno scorso aveva un overall di 74, quest'anno sta guidando il Chelsea a suon di goal e sicuramente avrebbe voluto di più.

L'altro caso è invece ben diverso, con Willian che l'anno scorso possedeva un overall di 84. Dopo una stagione un po' opaca, la EA Sports ha abbassato il valore del brasiliano di due punti. Il giocatore su Instagram non si è tenuto il proprio disappunto per sé, ma lo ha sfogato con questa frase.