FIFA 20 Ultimate Edition, in copertina ci sarà Zidane

L'allenatore del Real Madrid sarà il protagonista della cover di FIFA 20 Ultimate Edition in veste di giocatore del Real. E' una delle nuove icone.

Si è ritirato nel 2006, macontinua ad essere assoluto protagonista del mondo del calcio. Ha raggiunto il record di tre vinte come allenatore ed ora, tornato da qualche mese in sella al , è stato scelto come voto dell'edizione più costosa di

Non il Zidane allenatore, ma bensì proprio il Zidane calciatore comparirà sulla copertina della versione Ultimate Edition di FIFA 20, in uscita il prossimo settembre. La scelta di EA Sports è dovuta sia alla partnership con i Blancos, sia all'inserimento del francese come icona nel nuovo titolo.

Se Hazard sarà nella copertina del gioco base, Van Dijk apparirà in quella denominata Champions. In quella con più opzioni ed extra invece il Zidane con la maglia del Real Madrid, tredici anni dopo il ritiro con la casacca del club del Santiago Bernabeu.

Non solo Zidane ovviamente come nuova icona, o leggenda che dir si voglia, su FIFA 20: insieme all'ex giocatore transalpino anche Drogba, In Wright, Pirlo e Koeman. Solo i primi grandi nomi del passato annunciati, in attesa del rilascio del roster completo.

I rumor riguardanti l'inserimento di Zidane e Pirlo nella lista delle icone circolavano da diversi mesi. Resta da capire se l'altra grande voce, ovvero quella dell'arrivo di Totti, si rivelerà fondata: nella giornata di mercoledì EA Sports annuncerà nuove leggende e le caratteristiche del FIFA Ultimate Team.

Pian piano il nuovo FIFA comincia a svelarsi, deciso a vincere l'eterna guerra contro Konami e Pro Evolution Soccer per il trono di miglior videogioco calcistico su piazza.