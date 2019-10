FIFA 20 Squad Battles, la squadra di Dybala: Messi con Maradona

Arriva la squadra di Paulo Dybala nella modalità Squad Battles di FIFA 20 Ultimate Team: l'attaccante della ha inserito tanta argentina nell'undici titolare, presenti Diego Armando Maradona, Gonzalo Higuain e Lionel Messi.

Una carta speciale della stessa 'Joya' guida il reparto offensivo: valori 'monstre per il giocatore della Juventus, accompagnato dal 'Pipita' e da Leo Messi. Non potevano mancare in squadra due simboli della storia argentina come Javier Zanetti e Diego Armando Maradona.

A completare un reparto da urlo anche Cristiano Ronaldo, completano la formazione Buffon in porta, Chiellini, De Ligt e Pezzella in difesa e Paredes a centrocampo. Gli utenti potranno sfidare questa formidabile formazione per un periodo limitato di tempo all'interno del gioco.