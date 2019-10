FIFA 20, Ribery chiede spiegazioni sulla controparte virtuale: "Chi è questo?

Dopo aver provato FIFA 20 coi figli, a Ribery non è piaciuto come è stato trasposto nel videogioco di EA Sports.

E' uscito da poche settimane, FIFA 20. Con l'arrivo negli scaffali fisici e digitali, centinaia di giocatori professionisti hanno cominciato a sfidare colleghi e amici joystick alla mano. C'è chi non prova sè stesso all'interno di EA Sports e chi - di base la maggior parte - utilizza il proprio alter ego virtuale.

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 17, 2019

E' il caso di Ribery, che ha utilizzato la su FIFA 20, ritrovandosi davanti però una versione di sè non proprio fedele. Se PES punta molto sulla grafica dei giocatori, tra l'altro unite ad una giocabilità che quest'anno sembra aver superato quella di EA Sports, la nuova versione di FIFA difetta in alcuni volti.

Ribery ha notato subito di non essere somigliante, chiedendo spiegazioni alla EA tra il serio e il divertito:

"Ho giocato con i miei bambini a FIFA 20. Hey EA Sports, chi è questo tizio?".

Non è certo la prima volta che un giocatore professionista scrive via social alla EA chiedendo spiegazioni: molti per via della capigliatura, altri per i valori troppo bassi e altri ancora, come il fenomeno della Fiorentina, a causa di un volto decisamente diverso alla realtà.

Ribery può comunque consolarsi con il suo overall, ovvero il valore generale di forza su FIFA 20: con 82 (picco di 87 per l'equilibrio e 84 riguardo il dribbling), l'attaccante viola è decisamente il giocatore più importante della rosa, con Chiesa, Badelj e Pezzella dietro di lui a 79.

Con il prossimo update, la FIFA proverà a sistemare i vari problemi segnalati dagli utenti. E sì, dagli stessi, reali protagonisti del gioco.