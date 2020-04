FIFA 20, problemi ai server EA Sports: "Vittime di attacchi DDoS"

EA Sports aggiorna la situazione sui problemi avuti nelle modalità online di FIFA 20: "Abbiamo avuto una serie di attacchi che abbiamo risolto".

Una giornata difficile quella di ieri per la EA Sports e per i tanti appassionati di FIFA 20, che non hanno potuto accedere alle funzionalità online del celebre titolo calcistico per svariate ore. Server ko e migliaia di segnalazioni da parte degli utenti: oggi l'azienda canadese ha svelato la causa dei problemi.

Tramite il proprio profilo 'Twitter' di assistenza, la EA ha comunicato di aver avuto attacchi in rete:

"Oggi abbiamo vissuto una serie di attacchi DDoS che siamo stati ora in grado di risolvere. Se state ancora riscontrando dei problemi nell’eseguire il login, per favore contattateci".

La situazione è stata ripristinata solamente parzialmente, perchè molti utenti stanno segnalando delle difficoltà nel normale svolgimento delle modalità online del gioco. A tal proposito la EA ha confermato di essere a lavoro per riportare la situazione alla normalità:

"Stiamo lavorando sui problemi che colpiscono i nostri servizi".

Nei giorni scorsi alcuni problemi tecnici avevano afflitto anche lo stesso 'Playstation Network', che aveva limitato alcune funzioni online di qualche gioco. In quel caso la situazione era tornata sotto controllo nel giro di qualche ora: ai videogiocatori di FIFA servirà invece ancora un po' di pazienza.