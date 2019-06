FIFA 20 preorder: svelati costi e caratteristiche delle tre edizioni

FIFA 20 è stato presentato all'EA Play con la grande novità del FIFA Volta: confermate le edizioni Standard, Champions ed Ultimate.

Il Viaggio va in pensione, sostituito da Volta, ovvero un nuovo FIFA Street. FIFA 20 sta attirando vecchi e nuovi appassionati, desiderosi di confrontarsi dopo più di un decennio con il calcio da strada nelle arene più strane del mondo. Per questo motivo la EA Sports ha aperto i pre ordini in anticipo, così da soddisfare la grande richiesta dei videogiocatori.

Come nell'edizione 19, ovvero quella che ha portato FIFA ad avere la licenza della in esclusiva dopo gli anni di Konami-PES, anche in FIFA 20 ci saranno tre diverse versioni del titolo: la Standard, la Champions e la Ultimate. In rigoroso ordine di prezzo e caratteristiche.

FIFA 20 PREORDER

EA Sports ha già avviato i preorder delle tre versioni di FIFA 20: nei vari cataloghi online il titolo è presente pressapoco allo stesso prezzo di 49,99 euro per l'edizione standard (su Amazon e Mediaworld ad esempio). Se per Playstation 4 e Xbox One il costo è identico, per pc si raggiungono invece i 59,99 euro. 44,99 per Switch (con meno funzionalità).

Ordinando invece attraverso gli store ufficiali di Playstation, Xbox o Origin, il preordine è di 69,99 euro per l'edizione Standard, di 89,99 per la Champions e infine di 99.00 per l'Ultimate.

FIFA 20 EDIZIONE STANDARD

Fino a 3 pacchetti oro rari (1 a settimana per 3 settimane)

Scelta icona in prestito - Scegli uno dei 5 oggetti icona in prestito (versione media) per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

FIFA 20 EDIZIONE CHAMPIONS

Accesso anticipato di 3 giorni (dal 24 settembre)

Fino a 12 pacchetti oro rari (1 a settimana per 12 settimane)

Scelta icona in prestito - Scegli uno dei 5 oggetti icona in prestito (versione media) per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

FIFA 20 EDIZIONE ULTIMATE