FIFA 20, Pirlo tra le nuove icone: c'è l'annuncio ufficiale

Mancano ormai solamente due mesi all'uscita di FIFA 20 e sale la grande attesa di tutti i videogiocatori. Come ogni anno la EA Sports ha iniziato ad annunciare le nuove icone che andranno ad arricchire il database delle 'leggende' presenti nella celebre modalità Ultimate Team: tra queste ci sarà Andrea Pirlo, che torna dunque nel celebre titolo calcistico.

Tramite un comunicato ufficiale sul proprio profilo 'Twitter', l'azienda canadese ha ufficializzato la presenza dell'ex campione del mondo italiano nel prossimo FIFA: Pirlo sarà dunque il primo di molte nuove icone, le speciali 'carte vintage' tanto ambite nella gettonatissima modalità.

Maestro, L’Architetto, Il Metronomo, Il Professore, Mozart 🙌🙌🙌@Pirlo_official will be an ICON in #FUT20. Full feature reveal on 31.7 pic.twitter.com/Ggv30JuZde