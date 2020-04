FIFA 20, i migliori moduli: tattiche e istruzioni

Una guida alla parte tattica di FIFA 20: i migliori moduli da utilizzare nelle modalità online, con le relative tattiche e le istruzioni ai giocatori.

In attesa che il calcio reale possa riprendere regolarmente sugli schermi dei tanti appassionati va in scena il calcio virtuale di FIFA 20, con cui anche tanti giocatori professionisti si stanno sfidando a colpi di joypad in questi giorni.

Per chi vuole gettarsi nel mondo della competizione online esistono però alcuni moduli più efficaci di altri, che abbinati ad alcune particolari tattiche possono decisamente aumentare la resa della squadra contro altri giocatori di tutto il mondo.

Ecco dunque l'elenco delle migliori tattiche da utilizzare per ogni modulo con le istruzioni da dare a ogni singolo ruolo.

4-2-3-1: EQUILIBRIO E COPERTURA

Il 4-2-3-1 è sicuramente il modulo più utilizzato dai player professionisti di FIFA 20. Schieramento equilibrato e molto coperto in fase difensiva: ideale per chi fa difficoltà a difendere nel gioco e gradisce dunque una buona copertura da parte del centrocampo, per poi impostare una manovra ragionata con tanti passaggi corti.

Stile difesa: equilibrata o ripiega

Ampiezza: da 4 a 6

Profondità: da 4 a 5

Stile attacco: equilibrata

Ampiezza: da 4 a 6

Giocatori in area: da 4 a 6

Angoli: da 2 a 3

Punizioni: da 2 a 3

Istruzioni ai giocatori:

Terzini: resta dietro in attacco. Mediani: intercetta linea di passaggio, resta dietro in attacco, copertura al centro. COC: Entra in area per il cross. ATT: inserisciti alle spalle.

4-4-2: 'TIKI TAKA' AL POTERE

In questo capitolo di FIFA 20 il possesso palla risulta fondamentale e il 4-4-2 (versione con i due CC) è lo schieramento che meglio si sposa con questa visione tattica, che mira ad allargare le difese avversarie portando il gioco sulle fasce per poi convergere sugli attaccanti in area. Si tratta di azioni elaborate, portate avanti con pazienza senza forzare la verticalizzazione immediata.

Stile difesa: equilibrata o ripiega

Ampiezza: da 4 a 6

Profondità: da 4 a 5

Stile attacco: equilibrata o possesso palla

Ampiezza: da 5 a 6

Giocatori in area: da 4 a 6

Angoli: da 2 a 3

Punizioni: da 2 a 3

Istruzioni ai giocatori:

Terzini: resta dietro in attacco. CC: intercetta linea di passaggio, copertura al centro. COC: Entra in area per il cross. ATT: inserisciti alle spalle.

4-1-2-1-2 (2): RITMO E RIPARTENZE

Il 4-1-2-1-2 nella versione stretta (con i CC) è tra i moduli più veloci e divertenti, ma anche meno equilibrato rispetto ai sopra citati 4-2-3-1 o 4-4-2. In questo caso l'azione viene sviluppata con veloci 'uno-due' tra centrocampisti e attaccanti nel tentativo di portare molti uomini in area avversaria. Tra i punti deboli c'è la poca copertura in fase difensiva con un solo mediano a fare da filtro.

Stile difesa: equilibrata o pressing sul primo controllo

Ampiezza: da 3 a 6

Profondità: da 3 a 5

Stile attacco: equilibrata o manovra veloce

Ampiezza: da 4 a 6

Giocatori in area: da 4 a 6

Angoli: da 2 a 3

Punizioni: da 2 a 3

Istruzioni ai giocatori:

Terzini: resta dietro in attacco. Mediano: intercetta linea di passaggio, resta dietro in attacco, copertura al centro. CC: uno resta dietro in attacco, l'altro predefinita. COC: Entra in area per il cross. ATT: inserisciti alle spalle.

4-2-2-2: DENSITA' E COPERTURA CENTRALE

Il 4-2-2-2 è una via di mezzo tra il 4-4-2 e il 4-1-2-1-2 stretto: i due esterni si trasformano in due trequartisti e agiscono più a ridosso degli attaccanti, fornendo però anche maggiore copertura nella fase di non possesso. Il lato negativo è dettato da una minor ampiezza dell'azione, spesso utile contro difese che fanno densità davanti alla propria area.

Stile difesa: equilibrata o ripiega

Ampiezza: da 4 a 6

Profondità: da 4 a 5

Stile attacco: equilibrata o possesso palla o manovra veloce

Ampiezza: da 4 a 6

Giocatori in area: da 4 a 6

Angoli: da 2 a 3

Punizioni: da 2 a 3

Istruzioni ai giocatori:

Terzini: resta dietro in attacco. Mediani: intercetta linea di passaggio, resta dietro in attacco, copertura al centro. COC: Entra in area per il cross. Att: inserisciti alle spalle.