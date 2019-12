FIFA 20: i migliori giovani per la modalità carriera

I migliori portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti giovani per la modalità carriera su FIFA 20.

Siete a caccia di giovani talenti per la vostra squadra in modalità carriera su FIFA 20? Allora questa è la pagina che far per voi.

Abbiamo selezionato i migliori giovani portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti in base al loro valore attuale (VA) e valore potenziale (VP).

Oltre all'overall, sono presenti anche età, squadra e ruolo per una ricerca ancor più dettagliata.

Di seguito la lista definitiva dei migliori giovani per la modalità carriera di FIFA 20:

MIGLIORI GIOVANI PORTIERI CARRIERA FIFA 20

# Nome Età Squadra Ruolo VA VP 1 G. Donnarumma 20 GK 85 92 2 A. Lafont 20 GK 79 88 3 A.Lunin 20 Valladolid GK 76 88 4 F. Muller 21 GK 75 84 5 W. Farinez 21 Millonarios GK 73 87 6 J. Bijlow 21 GK 74 82 7 L. Maximiano 20 GK 72 84 8 G. Kobel 21 GK 72 82 9 A. Maksimenko 21 GK 71 82 10 Diogo Costa 19 GK 70 83 11 M. Scubert 21 04 GK 70 81 12 A. Muric 20 GK 68 81 13 K. Grabara 20 GK 67 83 14 K. Scherpen 19 GK 67 81 15 A. Plizzari 19 GK 66 84 16 M. Carnesecchi 19 Trapani GK 66 82 17 C, Fruchtl 19 GK 65 82 18 Gabriel Brazao 18 Albacete GK 65 81 19 M. Vandevoordt 17 GK 65 85 20 Inaki Pena 20 GK 64 81 21 L. Plogmann 19 GK 63 81 22 C. Olses 18 Racing GK 62 82 23 Altube 19 GK 62 82 24 M. Roffo 19 Boca Juniors GK 62 82 25 L. Chevalier 17 GK 59 82 26 G. Bazunu 17 GK 59 84 27 E. Damergy 16 GK 58 82

MIGLIORI GIOVANI DIFENSORI CARRIERA FIFA 20

# Nome Età Club Ruolo VA VP 1 M de Ligt 19 CB 85 93 2 T Alexander-Arnold 20 RB 83 89 3 I Konate 20 RB Leipzig CB 79 88 4 D Upamecano 20 RB Leipzig CB 77 88 5 W Saliba 18 CB 71 88 6 Eduardo Quaresma 17 Sporting CP CB 64 88 7 Z Vanheusden 19 Standard Liege CB 73 87 8 Tomas Esteves 17 Porto RB 65 87 9 D Zagadou 20 CB, LB 79 86 10 A Hakimi 20 Real Madrid LB, RB 79 86 11 J Kounde 20 Sevilla CB 76 86 12 E N'Dicka 19 Frankfurt CB 76 86 13 B Kamara 19 Marseille CB 75 86 14 R James 19 RB, CDM 73 86 15 J Todibo 19 Barcelona CB, CDM 71 86 16 E Ampadu 18 Chelsea CB, CDM 67 86 17 N Armini 18 CB 66 86 18 Diogo Dalot 20 Man Utd RB, LB, RM 75 85 19 P Retsos 20 CB, RB, LB 75 85 20 O Kabak 19 Schalke CB 74 85 21 M Aarons 19 RB 72 85 22 Nuno Tavares 19 LB, RB 70 85 23 N Cozza 20 CB, LWB 69 85 24 Montero 20 CB 68 85 25 H El Kababri 19 RB 65 85 26 A Zagre 17 LB, CM 62 85 27 K Hoever 17 Liverpool RB, CB 62 85 28 M Sarr 20 Nice CB, LB 76 84 29 T Tomiyasu 20 CB, CDM 73 84 30 A Bastoni 20 CB 72 84 31 D Maresic 19 Sturm Graz CB 72 84 32 N Perez 19 Atletico Madrid CB 70 84 33 J Bogle 18 Derby RB 69 84 34 L Kelly 20 Bournemouth LB, CB 68 84 35 S van der Berg 17 Liverpool CB 66 84 36 J Vagnoman 18 Hamburg LB, LM, RB 65 84 37 O Solet 19 Lyon CB 65 84 38 Diogo Leite 20 Porto CB 72 83 39 C Dagba 20 PSG RB, RWB 72 83 40 K Ruegg 20 Zurich RB, CDM 72 83 41 Emerson 20 RB 71 83 42 Ruben Vinagre 20 LWB 70 83 43 Diogo Queiros 20 Porto CB 68 83 44 M Salisu 20 CB 68 83 45 L Mbe Soh 18 PSG CB 67 83 46 B Badiashile 18 CB 67 83 47 L Itter 20 Freiburg LB 67 83 48 J Beyer 19 Borussia M'gladbach RB, CB 67 83 49 Eric Garcia 18 Man City CB 66 83 50 C Cuesta 20 Genk CB 66 83 51 I Diveev 19 Moscow CB 66 83 52 Apa 19 Real Valladolid RB, RM 66 83 53 Nuno Mendes 17 Sporting CP LB 64 83

MIGLIORI GIOVANI CENTROCAMPISTI CARRIERA FIFA 20

# Nome Età Squadra Ruolo VA VP 1 K Havertz 20 Bayer Leverkusen CAM, RM 84 92 2 J Sancho 19 RM, LM 84 92 3 T Almada 18 Velez Sarsfield CAM, LW, ST 72 92 4 P Foden 19 Man City CAM, CM 76 90 5 S Tonali 19 CDM, CM 75 89 6 A Mac Allister 20 CAM, CM 75 89 7 Kangin Lee 18 CAM, LM, RM 76 88 8 A Maier 20 Hertha Berlin CM, CDM 76 88 9 N Zaniolo 19 CAM, CM, RW 74 88 10 T Kubo 18 Real Madrid RM, CF, CAM 70 88 11 E Palacios 20 River Plate CM, RM, CAM 77 87 12 D Rice 20 CDM, CB, CM 77 87 13 Ferran Torres 19 Valencia RM 75 87 14 A Davies 18 Bayern Munich LM, RM 72 87 15 Y Verschaeren 17 Anderlecht CAM, RM, LM 72 87 16 Riqui Puig 19 Barcelona CM 71 87 17 A Hlozek 16 Sparta Praha LM, ST, RM 70 87 18 A Urzi 19 Banfield LM 69 87 19 C Pulisic 20 Chelsea RM, LM 79 86 20 F Valverde 20 Real Madrid CM, LM, CDM 77 86 21 T Adams 20 RB Leipzig CDM, RWB 76 86 22 W McKennie 20 Schalke CM, CB, CAM 76 86 23 M Guendouzi 20 Arsenal CM, CDM 75 86 24 R Sessegnon 19 Spurs LM, LW, LB 75 86 25 Florentino 19 Benfica CDM, CM 75 86 26 G Chakvetadze 19 Gent LM, CAM 74 86 27 M Mount 20 Chelsea CAM, CM 74 86 28 Paulinho 18 Bayer Leverkusen RM 71 86 29 D Szoboszlai 18 Red Bull Salzburg CAM, RM, CM 71 86 30 G Maroni 20 CAM, LW, ST 71 86 31 H Traore 19 CAM, CM 70 86 32 C Ferreira 19 River Plate CM, CAM 70 86 33 M Gibbs-White 19 Wolves Wolves 70 86 34 A Gomes 18 Man Utd CAM, CM, LW 68 86 35 P Pomykal 19 Dallas CAM, CM, RM 68 86 36 J Sands 18 FC CDM, CB 66 86 37 Gelson Fernandes 20 Benfica CM 76 85 38 S Chukwueze 20 RM, CF, RW 76 85 39 K Diatta 20 LM, RM, ST 75 85 40 J Larsen 20 Borussia Dortmund LM 75 85 41 I Hagi 20 Genk CAM, LW, RW 74 85 42 H Wolf 20 RB Leipzig CAM 74 85 43 M Diaby 19 Bayer Leverkusen LM 74 85 44 D McNeil 19 LM 73 85 45 M Shaparenko 20 Dynamo Kyiv CM, CDM, CAM 73 85 46 Jota 20 Benfica LM, RM, CF 72 85 47 Tete 19 Donetsk LM, CAM 72 85 48 D Lainez 19 Real Betis RM, LM, CAM 72 85 49 A Palaversa 19 Man City CM, CDM, CAM 71 85 50 Fernando 20 LM 71 85 51 Miguel Luis 20 Sporting CP CM 70 85 52 B Soumare 20 Lille CM, CDM 70 85 53 R Vargas 20 RM, LM 70 85 54 A Almendra 19 Boca Juniors CM, CDM 69 85 55 Sergio Gomez 18 Borussia Dortmund CAM, CM, LM 68 85 56 M Pellegrini 19 Estudiantes LM, CM, RW 68 85 57 Daniel Braganca 20 Sporting CP CM 68 85 58 R Gravenberch 17 Ajax CM, CDM 67 85 59 M Caqueret 19 Lyon CM, CDM 67 85 60 M Ihatteren 17 CAM 67 85 61 Y Adli 18 CM, CAM 66 85 62 R Matondo 18 Schalke RM, LM 65 85 63 Marcos Antonio 19 Shakhtar Donetsk CM 65 85 64 L Agoume 17 Inter CM 63 85 65 A Perea 18 Atletico Nacional CDM, CM 62 85

MIGLIORI GIOVANI ATTACCANTI CARRIERA FIFA 20